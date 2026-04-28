На карте новостроек Орла появился дом на улице Кирпичной

Десятиэтажный кирпичный МКД класса «Комфорт».

Застройщик – ООО «СЗ «Орел Недвижимость». Генподрядчик – ООО «СТС-ГРУПП». Проект опубликован на ресурсе Наш.дом.рф 27 апреля.

Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020510:189 имеет площадь 2 304 кв. м. Арендован у города. Договор действует до 21 мая 2027 года. Разрешение на строительство выдано 17 марта.

В доме №32 по улице Кирпичная запланировано 26 однокомнатных квартир и 23 двухкомнатных. Общая площадь объекта – 3 915,9 кв. м. (жилая – 2 507,2 кв. м). Класс энергоэффективности дома – «В». Лифт – один. Предусмотрены детская площадка (песочница, качели, карусель, игровой комплекс), спортивная площадка (турник, брусья, шведская стенка, баскетбольный щит), площадка для отдыха взрослых, озеленение (290 кв. м), 14 парковочных мест на участке, 2 — вне.

Планируется в ходе строительства привлечение средств дольщиков. Выдача ключей намечена на декабрь 2028 года.

