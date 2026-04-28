Суд обязал коммунальщиков устранить протечки канализации

Протечки были выявлены в многоквартирном доме под Орлом.

Орловский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Орловского района, поданному в защиту интересов неопределенного круга лиц к ООО «ВКХ «Орловское». Прокурор просил о понуждении ответчика к совершению определенных действий. Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки, проведенной по жалобам жителей села Паюсово Орловского муниципального округа.

Как следует из информации пресс-службы Орловского районного суда, еще в декабре 2025 года прокуратура района совместно с представителем департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области провела визуальный осмотр многоквартирного дома № 13 по улице Школьной в селе Паюсово. В ходе осмотра были зафиксированы нарушения. Так, в одной из квартир, а именно в помещении кухни, в районе прохождения стояка канализации и вентиляционного канала, на стене в верхней части имелся «участок намокания».

В подвальном помещении, а именно в секции подъезда № 3, проверяющими был обнаружен участок протечки канализационной трубы на стыке. Прокуратура требовала обязать ответчика устранить выявленные нарушения. Суд, оценив представленные доказательства, признал исковые требования законными и обоснованными и обязал ООО «ВКХ «Орловское» обеспечить проведение работ по устранению протечек труб холодного водоснабжения. Как уточнили в пресс-службе суда, на данный момент решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано ответчиком.

Однако если компания не предпримет мер, решение может быть исполнено принудительно. Подобные иски прокуроров в интересах неопределенного круга лиц являются стандартной практикой, когда обслуживающая дом организация не выполняет свои обязательства, в том числе по содержанию сетей и устранению аварийных ситуаций, влияющих на качество коммунальных услуг.

Как уже рассказывал «Орелград», ранее Глазуновский районный суд по иску районного прокурора обязал управляющую компанию провести работы по ремонту и надлежащему техническому содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома. В первую очередь ей предстоит восстановить гидроизоляцию крыши и устранить последствия протечек внутри помещений.

