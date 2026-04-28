Орёл очищается от киосков

28.4.2026 | 14:57 ЖКХ, Новости

Ещё один такой объект демонтировали на улице Полесской.

Фото: Администрация Орла

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее суд признал павильон незаконно размещённым. Собственнику дали время на самостоятельный демонтаж. Однако он не выполнил требования даже после предъявления исполнительного листа.

В итоге киоск убрали силами «Орёлводоканала» и «Орёлоблэнерго». Понесённые расходы возложат на собственника.

«Такая работа ведётся в каждом районе Орла… На данный момент решение вынесено в отношении 14 НТО», – рассказала первый заместитель мэра Орла Мария Родштейн.

Незаконными признаются нестационарные торговые объекты, не включённые в официальную схему размещения.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

