Орёл очищается от киосков

Ещё один такой объект демонтировали на улице Полесской.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее суд признал павильон незаконно размещённым. Собственнику дали время на самостоятельный демонтаж. Однако он не выполнил требования даже после предъявления исполнительного листа.

В итоге киоск убрали силами «Орёлводоканала» и «Орёлоблэнерго». Понесённые расходы возложат на собственника.

«Такая работа ведётся в каждом районе Орла… На данный момент решение вынесено в отношении 14 НТО», – рассказала первый заместитель мэра Орла Мария Родштейн.

Незаконными признаются нестационарные торговые объекты, не включённые в официальную схему размещения.

