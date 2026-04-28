В Госдуму от Орловщины хочет идти 20-летний парень

На орловских праймериз «Единой России» возросло количество участников.

Напомним, что в рамках предварительного голосования, которое проходит на сайте партии, решается, кто из её представителей пойдёт на выборы — в том числе, в Госдуму и от Орловской области.

Ранее от одномандатного избирательного округа №147, который и соответствует нашему региону, заявились 48-летний замгубернатора Александр Бирюков и 26-летний педиатр Дмитрий Пантюхин. Теперь у них прибавилось конкурентов.

Один из них — 20-летний Максим Князев, уроженец Орла с основным общем образованием. Он работает в региональном отделении «Единой России» главным специалистом отдела партийного строительства.

Ещё один новый участник — 50-летняя Наталья Александрова, заведующая Военно-историческим музеем Орла. Князев и Александрова являются членами «Единой России».

Кроме того, добавился один орловский «списочник» – претендент в кандидаты в Госдуму по спискам партии. Это Сергей Кореневский, 43-летний индивидуальный предприниматель. Он является беспартийным.

Ранее по спискам от Орловщины заявились первый зампред облсовета Михаил Вдовин, ветеран боевых действий Леонид Ветров и финалист программы «Герои земли Орловской» Михаил Нимак.

Голосование пройдёт с 25 по 31 мая.

