Учреждениям культуры разрешат льготную аренду

28.4.2026 | 10:41 Закон и порядок, Культура, Новости

Они смогут сдавать помещения по льготной ставке.

ИА “Орелград”

Правительство Орловской области получит новое полномочие. Оно сможет устанавливать льготную арендную плату за пользование государственным имуществом, закрепленным за организациями культуры. Соответствующие поправки в региональное законодательство рассмотрели депутаты Орловского облсовета. А законопроект на рассмотрение внес профильный комитет по образованию, спорту, культуре и туризму.

Законопроектом предполагает внесение изменений в статью 13 областного закона «О Правительстве Орловской области» расширяющее перечень его полномочий в социально-культурной сфере. Правительство региона получит право не только устанавливать льготную ставку арендной платы, но и утверждать порядок расчета размера платы по договорам аренды в отношении имущества, находящегося в собственности Орловской области.

Речь идет об имуществе, которое закреплено на праве оперативного управления за организациями культуры региона, то есть за театрами, музеями, библиотеками, концертными залами и т.д. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что его разработали в связи с принятием Федерального закона от 23 марта 2026 года № 65-ФЗ, который внес изменения в «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Согласно новым федеральным нормам, организации культуры получили право сдавать в аренду по льготной ставке закрепленное за ними государственное или муниципальное имущество, правда, только с согласия собственника. Сдавать помещения разрешено арендаторам для розничной торговли книгами, газетами и журналами, а также для проведения культурно-просветительных мероприятий.

При этом закон устанавливает ряд ограничений для арендатора. Так, ему будет запрещено выкупать арендованное имущество, сдавать его в субаренду, передавать свои права и обязанности по арендному договору  третьим лицам. Также запрещен залог арендных прав и внесение их в уставный капитал. Принятие указанных поправок в областной закон не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета.

ИА “Орелград”


