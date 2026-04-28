В Орле открылся гипермаркет стройматериалов «Лемана ПРО»

28.4.2026 | 14:30 Новости, Экономика

Он находится в Северном районе.

ИА «Орелград»

Магазин уже работает на Раздольной, 33.

Напомним, что «Лемана ПРО» – ребрендинг сети «Леруа Мерлен», которая занималась аналогичной деятельностью.

Гипермаркет планировался к открытию ещё в 2022 году (на том же месте, но под прежним брендом компании). Однако процесс застопорился. Магазин так и не открывался, хотя на нём поменяли вывеску.

В 2024 о вероятности этого события говорил губернатор. В минувшем году региональное управление МЧС оформило разрешительные документы на торговый центр по соответствующему адресу. Также в будущий магазин искали персонал через сайт «Работа в России».

