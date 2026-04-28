В мэрии Орла подвели итоги общегородских субботников

28.4.2026 | 11:11 Новости, Общество

Они проходили 18 и 25 апреля.

Фото: ИА “Орелград”, Светлана Числова

Как рассказали в пресс-службе Администрации Орла, в общей сложности в мероприятиях приняли участие 23,5 тысячи человек. Среди них были как просто жители города, так и целые коллективы предприятий и организаций и даже дошкольники из детских садов.

В итоге в Орле удалось очистить около 49,5 гектара зелёных зон, а также 11,8 километра береговых территорий.

В рамках субботника ликвидировали семь несанкционированных свалок. Из города вывезли около 900 тонн мусора.

Также в Орле высадили 216 деревьев и кустарников и благоустроили семь братских могил.

Город продолжат приводить в порядок в рамках экологического двухмесячника. Он завершится только 31 мая.

