Археологи разрешили строить дом на Полесской

Строительство многоквартирного дома в Орле одобрили эксперты.

Областные власти сообщили об успешном проведении государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, отведенного под реконструкцию объекта незавершенного строительства на улице Полесской в городе Орле. Проект предполагает превращение недостроя в многоквартирный жилой дом с парковкой. Экспертизу выполнил аттестованный специалист из Липецка, заказчиком работ выступил СПОК «Елецкий Стан».

Из акта экспертизы следует, что археологическое обследование проводилось в северо-западной части города Орла, а именно на территории Советского района. Обследованный земельный участок площадью2,11 гарасположен на левом берегу реки Ока и левом берегу реки Орлик, примерно в 400 метрахк северо-востоку от озера Веселое. Археологи заложили два поисковых шурфа размерами один на два метра.

Глубина исследований составила до1,1 метра, но археологического материала и признаков культурного слоя не было обнаружено. Отметили археологи и тот факт, что объекты культурного наследия, включенные в реестр, а также объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, на данном участке отсутствуют. Не входит он и в границы защитных или охранных зон объектов культурного наследия.

Как отмечается в документации, ближайшие к участку объекты археологического наследия расположены на расстоянии от 1,1 до2,5 километра- это, в частности, культурные слои исторической части города Орла на улицах Ленина, Советской, Покровской и Степана Разина, а также в районе «Дворянского гнезда», «Тюремного замка», Петропавловского собора и других мест.

Анализ исторических карт, а исследовались специальная карта Европейской России 1871 года и план города Орла 1876 года, показал, что обследованная территория располагалась за пределами исторической застройки Орла. Она находилась в то время к северо-западу от города. Курганы, валы и другие потенциальные исторические объекты на доступных картографических материалах на этом месте не обозначены.

Современный рельеф участка в значительной степени техногенного происхождения: здесь имеются грунтовые дороги, бетонные плиты, строительный мусор, линии электропередач. Территория подвержена сильному антропогенному воздействию, отмечено в акте экспертизы. По итогам работы эксперт выдал положительное заключение, фактически разрешив проведение земляных, строительных и иных работ на указанном земельном участке.

При этом эксперт обращает внимание на требование законодательства: в случае обнаружения в ходе работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе археологического, застройщик обязан незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней уведомить о находке региональное управление по охране объектов культурного наследия.

ИА “Орелград”