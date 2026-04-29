Мценский «Водоканал» оштрафовали на 150 тысяч

29.4.2026 | 15:50 ЖКХ, Новости

Причиной стали загрязнения.

Река Зуша. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Нарушения выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Установлено, что МУП пользовался рекой Зуша законно — на основании разрешительных документов. Однако в месте сброса сточных вод в водный зафиксировали «перебор» с загрязняющими веществами.

Было возбуждено административное дело. В результате юридическое лицо оштрафовали на крупную сумму.

Также прокуратура потребовала от директора предприятия устранить нарушения. Эти меры были приняты. Известно, что они касались «надлежащего функционирования очистных сооружений».

Кроме того, «Водоканал» возместил вред, причинённый Зуше. Также троих работников привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»


