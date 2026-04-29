Найден подрядчик для участка трассы «Орёл – Ефремов»

Работы выполнит ОАО «Каздорстрой».

Компания победила на соответствующих торгах. Сейчас «контракт находится на стадии подписания», уточнили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Планируется привести в порядок 5,5 километра трассы. Участок находится в Залегощенском районе и имеет важное значение. Он соединяет несколько населённых пунктов, ведёт к медицинским и образовательным учреждениям, военным мемориалам.

Ожидается, что работы пройдут в этом году летом. Ремонт проведут в рамках программы национального проекта «Инфраструктура для жизни».

