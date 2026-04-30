На Орловщине толстолобик явился из пустоты

Россельхознадзор выявил курьёзное нарушение.

Его допустило ООО «Эко Море». Факт отследили при мониторинге информационной системы «Меркурий».

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, предприятие сообщило об изготовлении 13 килограммов копчёного толстолобика (в виде кусочков). Однако в перечне сырья, которое задействовалось в производстве, отсутствовали какие-либо сведения об использовании толстолобика как исходного компонента.

ООО «ЭКО МОРЕ» объявили официальное предостережение.

Компания зарегистрирована в Москве, но имеет филиал и в нашей области. Ранее на Орловщине её уличали в других нарушениях.

