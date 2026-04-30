Женщине придется заплатить за плохой отзыв о психиатре

Орловский районный суд частично удовлетворил иск врача к своей бывшей пациентке.

Женщина оставила на «Яндекс.Картах» в карточке медицинского учреждения, где работает врач, развернутый комментарий о полученной медицинской помощи. В нем, в частности, говорилось, что психиатр поставил диагноз только на основании тестов, назначил препарат без обследований («лошадиную дозу»), проигнорировал сообщения пациентки об ухудшении самочувствия. Кроме того, в отзыве содержались такие выражения, как «вопиющий непрофессионализм», «легкомысленное отношение», «бегите мимо этого “специалиста”» и другие оценочные суждения.

Врач, имеющий высшую квалификационную категорию, благодарность Министра здравоохранения РФ и многолетний стаж, счел эти сведения порочащими его деловую репутацию и обратился в суд. Он требовал признать распространенные сведения ложными и взыскать с ответчицы 100 000 рублей компенсации морального вреда. По ходатайству истца суд назначил лингвистическую экспертизу в ФБУ «Орловская лаборатория судебной экспертизы» Минюста РФ. Эксперт пришел к следующим выводам:

Отзыв размещен в публичном доступе, предназначен для неограниченного круга лиц.

В нем содержатся утверждения о фактах и событиях, которые негативно характеризуют мужчину как психиатра.

Также присутствуют негативные сведения, выраженные в форме мнения и оценочных суждений.

Истец и его представитель в суде настаивали на удовлетворении иска, указав, что все перечисленные в отзыве утверждения не соответствуют действительности.

Ответчица и ее адвокат иск не признали, заявив, что она выразила лишь субъективное мнение о качестве оказанной помощи, а не распространяла ложные факты. К моменту рассмотрения дела в суде спорный отзыв уже был удален из «Яндекс.Карт».

Изучив медицинскую карту пациентки, допросив свидетеля и проанализировав должностную инструкцию врача, суд пришел к выводам, что диагноз был поставлен не только на основании тестов, а после соответствующего обследования в рамках нескольких приемов. Доводы ответчицы о назначении небезопасной дозировки антидепрессанта и наличии противопоказаний не нашли подтверждения. Согласно должностной инструкции врача-психиатра, общение с пациентами посредством SMS-сообщений в его обязанности не входит. Следовательно, утверждение об «игнорировании» сообщений также не соответствует действительности.

Суд согласился с истцом в том, что шесть конкретных утверждений из отзыва являются не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию врача. Они содержат утверждения о неправильном, неэтичном поведении и недобросовестности при осуществлении врачебной деятельности.

Компенсацию морального вреда суд снизил до 50 000 рублей, сочтя эту сумму разумной и справедливой с учетом обстоятельств дела.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Орловском областном суде в течение месяца.

