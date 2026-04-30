Церковь Николая Чудотворца в Сосково отремонтируют

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект ремонта.

Областные власти обнародовали акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр. Речь идет о памятнике истории и культуры народов Российской Федерации «Церковь Николая Чудотворца (трапезная)». Объект расположен в селе Сосково Орловской области. Положительное заключение было подписано 22 апреля 2026 года.

Памятник регионального значения, построенный в 1810 году, сегодня занимает местный Центр культуры. Экспертная комиссия, в которую вошли архитекторы-реставраторы с многолетним стажем, подтвердила, что предложенные проектные решения не нарушают предмет охраны и полностью соответствуют требованиям законодательства. Разработчик документации – орловское ООО «Реставрационное управление «КУПОЛ», имеет действующую лицензию Минкультуры РФ.

Согласно проекту, специалисты отремонтируют фасады: отобьют старую штукатурку, заново оштукатурят и покрасят стены, карнизы, пилястры и цоколь. Также запланированы замена деревянного дверного блока на металлический, установка новых водоотливов, ремонт крылец с заменой тротуарной плитки и ограждений. При этом все исторические конструкции сохранятся. В акте подчеркнуто, что они находятся в работоспособном состоянии.

Работы будут проводиться на основании задания и разрешения, выданных управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Правообладателем здания является МБУК «Сосковский центр культуры». Проект уже прошел необходимые согласования и допущен к реализации. Из исторической справки следует, что каменный храм был возведен на средства прихожан. В главном храме были боковые Грузинский и Флоро-Лаврский приделы, в трапезной – Петропавловский.

К сожалению, имя архитектора, создавшего этот храм неизвестно. Но известно, что закрыли его в конце 1920-х годов. Были разрушены купола и колокольни храма, а само здание капитально перестроено. Прочные стены храма были оставлены, но у него появилась новая крыша. В годы советской власти здесь размещались местные органы управления. До наших дней здание сохранилось в хорошем состоянии, но богослужения в нем после закрытия церкви так и не велись.

Сегодня его фасады требуют планового ремонта. Положительное заключение экспертизы позволит приступить к работам по сохранению этого старинного здания.

ИА “Орелград”