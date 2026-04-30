Почти половину налогов на Орловщине собрали с простых граждан

Озвучены итоги работы налоговых органов Орловской области.

В Орле состоялась расширенная коллегия УФНС России по Орловской области. Заседание прошло под председательством руководителя управления Ирины Емельяновой. Она отметила в своем выступлении, что налоговая служба Орловской области демонстрирует устойчивый рост сборов, снижение задолженности и активное внедрение цифровых инструментов в рамках стратегии «обеления экономики». В регионе сохраняется положительная динамика налоговых поступлений во все уровни бюджета.

Так, в 2025 году в регионе было собрано более 64,9 миллиарда рублей налогов, что на 6,9 процента, или на 4,2 миллиарда рублей больше, чем было собрано в 2024 году. По итогам первого квартала 2026 года поступления составили около 15,3 миллиарда рублей и увеличились на 9,3 процента, или на 1,3 миллиарда рублей по отношению к аналогичному периоду 2025 года.

Основным драйвером стали сборы по НДФЛ – налогу на доходы физических лиц, который уплачивают простые граждане со своих зарплат. Как пояснили в пресс-службе УФНС, этот налог играет ключевую роль в обеспечении бюджетной устойчивости, так как за счет него формируется более 46 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Орловской области. Только в первом квартале 2026 года НДФЛ принес в казну более 4 миллиардов рублей, а его поступления увеличились по сравнению с прошлым годом на 14,8 процента.

«Имущественные налоги – еще один наиболее стабильный источник доходов бюджета на региональном и местном уровне, – отметили в пресс-службе регионального Управления ФНС России. – Всего поступления по имущественным налогам за 2025 год составили более 5 миллиардов рублей, с ростом к 2024 году на 10,9 процента (плюс 500,8 миллиона рублей). За январь-март 2026 года поступило 935,1 миллиона рублей, с ростом на 4,5 процента (плюс 40,4 миллиона рублей) к первому кварталу 2025 года».

В качестве положительного момента налоговики также отметили снижение объема налоговой задолженности простых граждан по имущественным налогам. Так, по состоянию на 1 января 2026 года она снизилась на 9,3 процента, или на 38 миллионов рублей. А по состоянию на 1 апреля 2026 года сумма задолженности физических лиц по имущественным налогам снизилась еще на 53 миллиона рублей, или на 14,3 процента.

«Снижение уровня налоговой задолженности является одним из резервных источников пополнения бюджетов всех уровней. Главным стратегическим направлением совершенствования такой работы является разработка и внедрение в практику налоговых органов новых форм и методов урегулирования задолженности, основанных на передовых информационных и аналитических технологиях, развитие действующих электронных сервисов», – подчеркнула Ирина Емельянова.

На коллегии также обсуждались новые меры в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина. Так, участники поговорили о системе контроля импорта товаров и контроля за безналичными платежами в розничной торговле и оборотом маркированных товаров, повсеместном использовании онлайн-касс и контроле за интернет-торговлей и майнингом.

