Этой ночью под Орлом произошло смертельное ДТП

30.4.2026 | 10:43 Новости, Происшествия

Столкнулись два легковых автомобиля.

Фото: ГАИ Орловской области

Авария случилась около 1 часа 20 минут на трассе «Крым» на 350-м километре. Это территория Орловского муниципального округа.

40-летний водитель ехал на «Хендэ Соната» со стороны Орла в сторону Мценска. В указанном месте он выехал на встречную полосу.

Произошло столкновение с «Ладой Гранта». Ей управлял 42-летний мужчина. Машина ехала во встречном направлении.

В итоге водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Второй водитель госпитализирован в Областную клиническую больницу.

Как добавили в ГАИ Орловской области, всего за дежурные сутки на территории региона зарегистрировано 12 ДТП.

ИА «Орелград»


