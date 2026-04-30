Этой ночью под Орлом произошло смертельное ДТП

Столкнулись два легковых автомобиля.

Авария случилась около 1 часа 20 минут на трассе «Крым» на 350-м километре. Это территория Орловского муниципального округа.

40-летний водитель ехал на «Хендэ Соната» со стороны Орла в сторону Мценска. В указанном месте он выехал на встречную полосу.

Произошло столкновение с «Ладой Гранта». Ей управлял 42-летний мужчина. Машина ехала во встречном направлении.

В итоге водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Второй водитель госпитализирован в Областную клиническую больницу.

Как добавили в ГАИ Орловской области, всего за дежурные сутки на территории региона зарегистрировано 12 ДТП.

