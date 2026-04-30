В Орле угнали машину, оставленную на ремонт

30.4.2026 | 11:11 Криминал, Новости, Транспорт

В преступлении подозревается несовершеннолетний.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова (иллюстративное)

Заявление поступило в отдел полиции по Заводскому району. Пропала «семёрка» (ВАЗ-2107). Автоладелица рассказала, что оставила машину в гараже для ремонта.

Работы выполнял её родственник. Сам гараж находился в аренде у его знакомого, 16-летнего юноши. Несовершеннолетний предоставил место для ремонта машины.

Согласно текущей версии, он и покусился на чужое имущество. При этом юноша, взяв автомобиль, не справился с управлением. «Семёрка» получила повреждения. Пока что она находится на спецстоянке.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «угон» (166 УК). Он находится на свободе, но под подпиской о невыезде. Также на одного из родителей юноши составили административный протокол за ненадлежащее исполнение соответствующих обязанностей.

Информацию сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»


