В Орле угнали машину, оставленную на ремонт

В преступлении подозревается несовершеннолетний.

Заявление поступило в отдел полиции по Заводскому району. Пропала «семёрка» (ВАЗ-2107). Автоладелица рассказала, что оставила машину в гараже для ремонта.

Работы выполнял её родственник. Сам гараж находился в аренде у его знакомого, 16-летнего юноши. Несовершеннолетний предоставил место для ремонта машины.

Согласно текущей версии, он и покусился на чужое имущество. При этом юноша, взяв автомобиль, не справился с управлением. «Семёрка» получила повреждения. Пока что она находится на спецстоянке.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «угон» (166 УК). Он находится на свободе, но под подпиской о невыезде. Также на одного из родителей юноши составили административный протокол за ненадлежащее исполнение соответствующих обязанностей.

Информацию сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

