В обладминистрацию вошёл ещё один участник СВО

Выпускник программы «Герои земли Орловской» занял ответственную должность.
Заместителем руководителя Департамента региональной безопасности Орловской области назначен Владимир Конюхов. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.
Известно, что Конюхов является подполковником МВД в отставке. Он дважды выполнял задачи в зоне специальной военной операции — нёс службу в ДНР и ЛНР. Затем орловец работал на заводе «Мценскпрокат».
В рамках кадрового проекта «Герои земли Орловской» Владимир Конюхов успешно окончил программу профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» .
«Искренне желаю удачи в новой должности», – написал губернатор.
