В обладминистрацию вошёл ещё один участник СВО

30.4.2026 | 10:33 Новости, Общество

Выпускник программы «Герои земли Орловской» занял ответственную должность.

Фото: ИА «Орелград»

Заместителем руководителя Департамента региональной безопасности Орловской области назначен Владимир Конюхов. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.

Известно, что Конюхов является подполковником МВД в отставке. Он дважды выполнял задачи в зоне специальной военной операции — нёс службу в ДНР и ЛНР. Затем орловец работал на заводе «Мценскпрокат».

В рамках кадрового проекта «Герои земли Орловской» Владимир Конюхов успешно окончил программу профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» .

«Искренне желаю удачи в новой должности», – написал губернатор.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU