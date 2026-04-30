Главу кооператива осудили за хищение 230 миллионов рублей

В деле насчитывалось свыше 530 пострадавших, включая пенсионеров.

Заводской районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении председателя кредитного потребительского кооператива «Сберегательный союз». Его признали виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в мошенничестве в особо крупном размере. Суд согласился с мнением гособвинения о том, что организованной группой под его руководством были похищены деньги довольно большого круга граждан.

Как следует из информации пресс-службы суда, участники организованной группы действовали по заранее разработанному плану. Они запустили масштабную рекламную кампанию на телевидении, устанавливали рекламные баннеры на улицах в Орловской области и других регионах. Пайщикам обещали ежегодную компенсацию от 10 процентов от суммы вкладов и гарантировали полное страховое возмещение внесенных средств. Размах был широкий, так как офисы кооператива работали на территории не только Орловской, но и Астраханской, Белгородской и Пензенской областей, а также Удмуртской Республики.

Однако кооператив свои обязательства не выполнял. В результате его противоправной, как выяснилось, деятельности материальный ущерб пайщикам превысил 230 миллионов рублей. Потерпевшими по делу были признаны 539 человек, большинство из которых – люди пенсионного возраста, подчеркнули в пресс-службе суда. Подсудимый в судебном заседании вину признал частично и получил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил большую часть из более чем 500 заявленных гражданских исков и обязал осужденного выплатит в пользу потерпевших свыше 200 миллионов рублей в счет возмещения причиненного им материального ущерба. Обвинительный приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

