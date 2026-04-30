В Орле в связи с 1 и 9 мая ограничат движение

Об этом рассказали в городской администрации.
Запланирован целый ряд праздничных и памятных мероприятий, приуроченных к Дню весны и труда и Дню Победы.
В связи с этим 1 мая с 00:00 до 14:00 вводятся ограничения на парковку на следующих улицах и их участках:
- Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Красноармейской),
- Максима Горького (от Полесской до 60-летия Октября), а также у домов №47, 47-А, 47-Б и 47-К,
- Пролетарская гора,
- Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького), а также на площади Ленина (между теми же улицами),
- Пионерская (от Октябрьской до Максима Горького),
- Гуртьева (от Октябрьской до Максима Горького),
- Красноармейская (от Октябрьской до Максима Горького),
- Коммуны и Ермолова,
- у дома по 8 Марта, 2 (со стороны улицы Максима Горького).
На этих же территориях с 07:00 до 14:00 будет запрещено движение транспорта.
Кроме того, дополнительно запрещается парковка у сквера Комсомольцев (с 06:00 до 15:00) и на участке улицы Пушкина между Фомина и 4-й Курской (с 00:00 до 15:00). На последнем участке вводится ещё и дополнительный запрет на движение транспорта (с 12:00 до 15:00).
Также в связи с мероприятиями 1 мая временно изменят свои пути троллейбусы №5 и №6 (с 07:00 до 14:00) и трамваи №1 и №3 (с 12:00 до 15:00).
8 мая с 11 до 14 часов будет запрещено движение по улице Раздольной (между перекрёстками с Бурова и Кузнецова).
9 мая вводятся следующие запреты на парковку:
с 00:00 до 10:00 –
- Пушкина (от Фомина до 3-й Курской), а также у дома №20,
- площадь Мира (от Пушкина до Московской),
- Московская (от Фомина до переулка Новосильского),
- 4-я Курская (от Пушкина до Новосильской),
- Гостиная (от Гагарина до Красного моста);
с 00:00 до 16:00 –
- Пионерская, Гуртьева, Красноармейская, Коммуны и Ермолова;
с 00:00 до 23:00 –
- Салтыкова-Щедрина, Максима Горького, Пролетарская гора, Ленина, а также площадь Ленина.
Также в День Победы вводятся запреты на движение транспорта:
с 07:00 до 16:00 –
- Максима Горького (от Пионерской до 60-летия Октября), а также у домов №47, 47-А, 47-Б и 47-К,
- Пионерская (от Октябрьской до Максима Горького),
- Гуртьева (от Октябрьской до Максима Горького),
- Красноармейская (от Октябрьской до Максима Горького),
- Комунны и Ермолова,
- у дома по 8 Марта, 2 (со стороны улицы Максима Горького);
с 07:00 до 24:00 –
- Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской),
- Максима Горького (от Полесской до Пионерской),
- Пролетарская гора;
- Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького), а также площадь Ленина (между теми же улицами),
с 08:15 до 10:00 –
- Пушкина (от Фомина до 3-й Курской),
- площадь Мира (от Пушкина до Московской),
- Московская (от Фомина до Революции),
- 4-я Курская (от Пушкина до Новосильской),
- Покровская (от Московской до Советской),
- Степана Разина (от Московской до Советской),
- Красный мост,
- Гостиная (от Гагарина до Красного моста).
Ограничения не распространяются на транспорт экстренных служб.
