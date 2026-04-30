В Орле в связи с 1 и 9 мая ограничат движение

30.4.2026 | 16:35 Новости, Транспорт

Об этом рассказали в городской администрации.

Фото: ИА «Орелград»

Запланирован целый ряд праздничных и памятных мероприятий, приуроченных к Дню весны и труда и Дню Победы.

В связи с этим 1 мая с 00:00 до 14:00 вводятся ограничения на парковку на следующих улицах и их участках:

  • Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Красноармейской),
  • Максима Горького (от Полесской до 60-летия Октября), а также у домов №47, 47-А, 47-Б и 47-К,
  • Пролетарская гора,
  • Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького), а также на площади Ленина (между теми же улицами),
  • Пионерская (от Октябрьской до Максима Горького),
  • Гуртьева (от Октябрьской до Максима Горького),
  • Красноармейская (от Октябрьской до Максима Горького),
  • Коммуны и Ермолова,
  • у дома по 8 Марта, 2 (со стороны улицы Максима Горького).

На этих же территориях с 07:00 до 14:00 будет запрещено движение транспорта.

Кроме того, дополнительно запрещается парковка у сквера Комсомольцев (с 06:00 до 15:00) и на участке улицы Пушкина между Фомина и 4-й Курской (с 00:00 до 15:00). На последнем участке вводится ещё и дополнительный запрет на движение транспорта (с 12:00 до 15:00).

Также в связи с мероприятиями 1 мая временно изменят свои пути троллейбусы №5 и №6 (с 07:00 до 14:00) и трамваи №1 и №3 (с 12:00 до 15:00).

8 мая с 11 до 14 часов будет запрещено движение по улице Раздольной (между перекрёстками с Бурова и Кузнецова).

9 мая вводятся следующие запреты на парковку:

с 00:00 до 10:00 –

  • Пушкина (от Фомина до 3-й Курской), а также у дома №20,
  • площадь Мира (от Пушкина до Московской),
  • Московская (от Фомина до переулка Новосильского),
  • 4-я Курская (от Пушкина до Новосильской),
  • Гостиная (от Гагарина до Красного моста);

с 00:00 до 16:00 –

  • Пионерская, Гуртьева, Красноармейская, Коммуны и Ермолова;

с 00:00 до 23:00 –

  • Салтыкова-Щедрина, Максима Горького, Пролетарская гора, Ленина, а также площадь Ленина.

Также в День Победы вводятся запреты на движение транспорта:

с 07:00 до 16:00 –

  • Максима Горького (от Пионерской до 60-летия Октября), а также у домов №47, 47-А, 47-Б и 47-К,
  • Пионерская (от Октябрьской до Максима Горького),
  • Гуртьева (от Октябрьской до Максима Горького),
  • Красноармейская (от Октябрьской до Максима Горького),
  • Комунны и Ермолова,
  • у дома по 8 Марта, 2 (со стороны улицы Максима Горького);

с 07:00 до 24:00 –

  • Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской),
  • Максима Горького (от Полесской до Пионерской),
  • Пролетарская гора;
  • Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького), а также площадь Ленина (между теми же улицами),

с 08:15 до 10:00 –

  • Пушкина (от Фомина до 3-й Курской),
  • площадь Мира (от Пушкина до Московской),
  • Московская (от Фомина до Революции),
  • 4-я Курская (от Пушкина до Новосильской),
  • Покровская (от Московской до Советской),
  • Степана Разина (от Московской до Советской),
  • Красный мост,
  • Гостиная (от Гагарина до Красного моста).

Ограничения не распространяются на транспорт экстренных служб.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

