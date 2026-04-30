В Орле в связи с 1 и 9 мая ограничат движение

Об этом рассказали в городской администрации.

Запланирован целый ряд праздничных и памятных мероприятий, приуроченных к Дню весны и труда и Дню Победы.

В связи с этим 1 мая с 00:00 до 14:00 вводятся ограничения на парковку на следующих улицах и их участках:

Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Красноармейской),

Максима Горького (от Полесской до 60-летия Октября), а также у домов №47, 47-А, 47-Б и 47-К,

Пролетарская гора,

Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького), а также на площади Ленина (между теми же улицами),

Пионерская (от Октябрьской до Максима Горького),

Гуртьева (от Октябрьской до Максима Горького),

Красноармейская (от Октябрьской до Максима Горького),

Коммуны и Ермолова,

у дома по 8 Марта, 2 (со стороны улицы Максима Горького).

На этих же территориях с 07:00 до 14:00 будет запрещено движение транспорта.

Кроме того, дополнительно запрещается парковка у сквера Комсомольцев (с 06:00 до 15:00) и на участке улицы Пушкина между Фомина и 4-й Курской (с 00:00 до 15:00). На последнем участке вводится ещё и дополнительный запрет на движение транспорта (с 12:00 до 15:00).

Также в связи с мероприятиями 1 мая временно изменят свои пути троллейбусы №5 и №6 (с 07:00 до 14:00) и трамваи №1 и №3 (с 12:00 до 15:00).

8 мая с 11 до 14 часов будет запрещено движение по улице Раздольной (между перекрёстками с Бурова и Кузнецова).

9 мая вводятся следующие запреты на парковку:

с 00:00 до 10:00 –

Пушкина (от Фомина до 3-й Курской), а также у дома №20,

площадь Мира (от Пушкина до Московской),

Московская (от Фомина до переулка Новосильского),

4-я Курская (от Пушкина до Новосильской),

Гостиная (от Гагарина до Красного моста);

с 00:00 до 16:00 –

Пионерская, Гуртьева, Красноармейская, Коммуны и Ермолова;

с 00:00 до 23:00 –

Салтыкова-Щедрина, Максима Горького, Пролетарская гора, Ленина, а также площадь Ленина.

Также в День Победы вводятся запреты на движение транспорта:

с 07:00 до 16:00 –

Максима Горького (от Пионерской до 60-летия Октября), а также у домов №47, 47-А, 47-Б и 47-К,

Пионерская (от Октябрьской до Максима Горького),

Гуртьева (от Октябрьской до Максима Горького),

Красноармейская (от Октябрьской до Максима Горького),

Комунны и Ермолова,

у дома по 8 Марта, 2 (со стороны улицы Максима Горького);

с 07:00 до 24:00 –

Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской),

Максима Горького (от Полесской до Пионерской),

Пролетарская гора;

Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького), а также площадь Ленина (между теми же улицами),

с 08:15 до 10:00 –

Пушкина (от Фомина до 3-й Курской),

площадь Мира (от Пушкина до Московской),

Московская (от Фомина до Революции),

4-я Курская (от Пушкина до Новосильской),

Покровская (от Московской до Советской),

Степана Разина (от Московской до Советской),

Красный мост,

Гостиная (от Гагарина до Красного моста).

Ограничения не распространяются на транспорт экстренных служб.

ИА «Орелград»