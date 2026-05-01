В Орловской области замечание по поводу парковки завершилась стрельбой

Дмитровский районный суд рассмотрел дело о тяжком вреде здоровью.

15 июля 2025 года примерно в 19 отец со своими детьми приехал на озеро. Он заехал на автомобиле на стоянку, расположенную рядом, оставил автомобиль. В этот момент к нему подошел мужчина, который вел себя агрессивно, беспричинно высказывался в его адрес в присутствии малолетних нецензурной бранью по поводу неправильно припаркованного автомобиля. Приехавший не стал обращать внимание на замечания и прошел с детьми к озеру, искупались и потом уехали домой. Однако позже позвонил скандалисту и спросил, почему тот при детях разговаривал нецензурной бранью.

В ходе разговора мужчины не нашли общего понимания. Один пригласил другого к себе для прояснения конфликтной ситуации. Подсудимый заехал домой, надел бронежилет, взял травматический пистолет, на который имелось разрешение, и поехал на территорию чужого домовладения. Разговор во дворе происходил на повышенных тонах. По словам приехавшего, хозяин нанес ему удар предметом, похожим на нож. Из кармана куртки выпал пистолет. Оппонент начал пятится назад, предлагая стрелять и предупредил, что установлены камеры, а также резко брызнул газовым перцовым баллончиком. Приехавший мужчина все же произвел выстрел, а потом сел в машину и уехал.

«Дополнительно подсудимый пояснил, что после распыления газового баллона потерпевшим, у него заслезились глаза, он стал задыхаться, ему казалось, что он потеряет сознание, поскольку является аллергиком, он думал, что сейчас упадет на землю, и М.А.Г. может его убить. Тогда он неосознанно произвел один выстрел в сторону М.А.Г. из своего травматического пистолета, возможно, это произошло из-за судороги. Когда он ехал домой, то с трудом управлял автомобилем, так как плохо видел».

Потерпевший также пояснил свою версию событий. Вечером состоялась короткая беседа, в ходе которой он сказал в шуточной форме, что мужчина «поставил машину по-армянски». Позже ему с незнакомого номера позвонили сказали: «Ты серьезно сказал про парковку? Ты знаешь, с кем ты разговариваешь, совсем попутался?». По голосу мужчина понял, что оппонент «приедет не с пряниками и взял на всякий случай газовый баллончик, положив его в шорты». Позже приехавший, нецензурно высказываясь, агрессивно пошел вперед и попытался ударить. Было заметно, что мужчина в бронежилете, он поднял пистолет и направил его на противника. Тот в целях самозащиты брызнул из газового баллончика в сторону нападавшего, после чего раздался выстрел. Раненого отвезли в больницу. Пуля была в двух сантиметрах от сердца.

Действия нападавшего были квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением оружия. Версию о необходимой обороне или ее превышении суд отклонил. В качестве наказания назначен 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Смягчающими обстоятельствами признаны наличие малолетних детей, добровольное возмещение морального вреда (1,3 млн руб.), помощь СВО, инвалидность, состояние здоровья жены и пасынка.

ИА “Орелград”