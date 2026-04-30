Губернатор Клычков приказал объединить три районные больницы

Больницы в Дмитровске и Тросне станут филиалами Кромской ЦРБ.

Бюджетное учреждение здравоохранения «Кромская центральная районная больница» будет реорганизовано путем присоединения к нему двух других больниц, а именно Дмитровской ЦРБ и Троснянской ЦРБ. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Как следует из преамбулы документа, основная цель реорганизации заключается в сохранении основных видов медицинской деятельности.

После реорганизации вместо Кромской ЦРБ появится БУЗ Орловской области «Кромская межрайонная больница», в структуру которой вольются два филиала: по Троснянскому району и по Дмитровскому району. Функции учредителя «укрупненной» больницы губернатор закрепил за департаментом здравоохранения Орловской области, которому приказано в срок до 1 августа 2026 года провести необходимые организационно-правовые мероприятия и внести изменения в устав.

Региональному департаменту имущества губернатор приказал обновить реестр имущества и оформить передачу имущества от присоединяемых больниц. Контролировать процесс реорганизации будут сразу два заместителя главы региона – первый зам. губернатора и зам. губернатора по социальной политике, в соответствии с распределением обязанностей. Таким образом, глава региона запустил давно планировавшуюся оптимизацию сети медучреждений.

Напомним, ранее в этом году правительство Орловской области в обновленной редакции утвердило государственную программу развития системы здравоохранения. Одной из ее задач является оптимизация больниц. Как следует из паспорта программы, в рамках целевой модели присоединение Дмитровской и Троснянской ЦРБ к Кромской ЦРБ было запланировано в срок до 2030 года.

Документом также рассматриваются мероприятия по реорганизации Должанской ЦРБ до 2030 года путем изменения статуса центральной районной больницы в участковую больницу и присоединения ее в качестве территориально обособленного объекта к Ливенской ЦРБ. Знаменскую ЦРБ предполагается превратить во врачебную амбулаторию с установлением статуса территориально обособленного подразделения Плещеевской ЦРБ.

Такой же путь должны пройти Корсаковская ЦРБ, которая станет амбулаторией Мценской ЦРБ, и Новосильская ЦРБ, которая станет амбулаторией Залегощенской ЦРБ. Сосковская ЦРБ с сохранением всех объектов, объема и перечня оказываемых медицинских услуг, станет структурным подразделением Нарышкинской ЦРБ.

Для Шаблыкинской ЦРБ предполагается реорганизация в участковую больницу с последующим присоединением к Нарышкинской ЦРБ в качестве территориально обособленного объекта – с сохранением объема и видов амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и стационара терапевтического профиля. В настоящий момент здравоохранение Орловской области представлено 54 медицинскими организациями.

