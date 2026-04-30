В поселке Михайловка удалось решить две коммунальные проблемы

Орловским чиновникам пришлось «помогать».

Орловское отделение ЛДПР сообщает, что в поселке Михайловка жители столкнулись с серьезными коммунальными проблемами, которые удалось решить только после вмешательства активистов партии.

Как рассказали в отделении, месяц назад на улице Октябрьской произошел прорыв трубы водоснабжения. В течение длительного времени вода заливала проезжую часть, а жители близлежащих домов испытывали перебои с водой: в некоторых домах она полностью отсутствовала, в других был лишь слабый напор. Несмотря на неоднократные обращения граждан в администрацию, проблема оставалась нерешенной.

Отчаявшись дождаться помощи от чиновников, жители обратились к координатору Новодеревеньковского отделения ЛДПР Артуру Мнацаканяну. Через два дня после вмешательства партии протечку на улице Октябрьской устранили.

Кроме того, аналогичная проблема возникла в переулке Клубном. Жители вновь попытались решить вопрос через администрацию: власти обозначили срок завершения работ к 27 числу, но в установленный срок ремонтные работы так и не произвели. Люди снова обратились в ЛДПР. На следующий день после вмешательства партии авария в переулке Клубном была ликвидирована.

Артур Мнацаканян отметил, что бездействие местных властей создает серьезные трудности для граждан. Он подчеркнул, что задача партии — оперативно реагировать на обращения и добиваться решения проблем, особенно в вопросах, касающихся базовых коммунальных услуг.

ИА “Орелград”