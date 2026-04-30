Орловца осудили на девять лет за убийство жены

Обвинительный приговор вынес Мценский районный суд.

Мценский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняли в убийстве супруги на почве ревности. Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Как сообщила пресс-служба суда, в рамках рассмотрения дела было установлено, что трагедия произошла в декабре 2025 года. По версии следствия, в ночное время на почве ревности и возникшей личной неприязни у мужчины сформировался умысел на причинение смерти жене.

События, как было установлено судом, развивались следующим образом. Мужчина подошел к кровати, на которой спала его супруга. Он умышленно перекрыл ей доступ воздуха. Позднее эксперт установил, что смерть женщины наступила от механической асфиксии в течение нескольких минут. Иными словами, ревнивец задушил свою жену, после чего сам позвонил по номеру «112» и сообщил об убийстве.

Более того, он рассказал о случившемся своей соседке и матери погибшей, а позднее во всем признался и прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Как уточнили в пресс-службе суда, в судебном заседании подсудимый признал свою вину частично, только в части причинения смерти. Тем не менее, суд признал его виновным в полном объеме. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства, в том числе явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие у подсудимого малолетнего ребенка.

Отягчающих обстоятельств установлено не было. В результате суд приговорил амчанина к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, частично были удовлетворены требования о компенсации морального вреда родственникам убитой женщины. Суд счел доказанным факт причинения потерпевшим физических и нравственных страданий. Приговор еще может быть обжалован в апелляционном порядке, добавили в пресс-службе Мценского районного суда. Стоит сказать, что подобные дела, увы, не такая уже и редкость. Бытовая ревность, перерастающая в агрессию, порой приводит к необратимым трагедиям.

ИА “Орелград”