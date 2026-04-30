Орловцев возмутил слишком ранний покос травы

30.4.2026 | 13:33 ЖКХ, Новости

О нём сообщили в группе «Граждане Орла».

Фото: vk.com/cives.orel / Валентина Власова

Общественники опубликовали фотографии, из которых следует, что ответственные лица уже приступили к «покосам». Между тем трава ещё не успела толком вырасти, а на газоне находятся посторонние предметы.

«Убрать строительные отходы – это не интересно, а косить редкие былинки – и заработать можно», – пишет автор поста.

Отметим, что у «Спецавтобазы» Орла есть целых пять текущих контрактов на оказание услуг по скашиванию травы на газонах. Все они заключены в текущем месяце.

По два контракта подписано с Сергеем Сергеевичем Васильевым и с Михаилом Анатольевичем Егоровым. Стоимость каждого составляет 4 миллиона 990 тысяч рублей.

Также ещё один контракт подписан с Павлом Алексеевичем Леоновым — на 3 миллиона. Таковы данные с портала госзакупок.

ИА «Орелград»


