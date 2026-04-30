В Хомутово не расплатились за уборку снега

Проблему пришлось решать прокуратуре.

Факт установила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.

Администрация районного центра заключила соответствующие договоры с АО «Дорожная служба» и индивидуальным предпринимателем. Подрядчики выполнили свои обязанности, но не получили расчёт своевременно и полностью.

В итоге прокуратура внесла главе администрации Хомутово представление. Было возбуждено административное дело. По итогам его рассмотрения виновное должностное лицо привлекли к ответственности.

В настоящий момент задолженность по данным контрактам погашена в полном объеме.

Ранее прокуратура Орловской области сообщала, что за уборку снега с «Дорожной службой» не расплачивалась Администрация Богородицкого сельского поселения Хотынецкого района. Проблема решилась только после вмешательства органа надзора.

