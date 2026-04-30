Почта и ГАИ изменят графики в майские праздники

Попасть в отделения станет сложнее.

На «Почте России» 1 и 9 мая станут выходными для всех отделений, где не ведётся выдача заказов с маркетплейсов.

Сегодня, 30 апреля, и 8 мая отделения закроются на один час раньше. Пенсия и пособия будут доставлены по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

Регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ Орловской области не будут работать 1, 3 и 4, 9, 10 и 11 мая. В остальные дни между этими числами приём ведётся по графику конкретного подразделения — и по предварительной записи.

Чтобы записаться, можно воспользоваться либо порталом государственных услуг, либо терминалом электронной очереди (в самой госавтоинспекции).

