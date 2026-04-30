В Орле начали делать новый медицинский анализ

30.4.2026 | 11:33 Медицина, Новости

В больнице Семашко можно сделать биохимический анализ крови на липопротеин (а).

Фото: Администрация Орла

Предметом анализа является особое белковое соединение, в чей состав входит так называемый “плохой холестерин” (липопротеиды низкой плотности) и, собственно, липопротеин (а).

Исследование назначается пациентам кардиологического профиля. Анализ выполняется в клинико-диагностической лаборатории больницы.

Как рассказали в учреждении, уровень самого липопротеина (а) (в отличие от “плохого холестерина”) нельзя скорректировать ни диетой, ни лекарствами. Фактор зависит от наследственности. Однако анализ помогает подобрать правильное лечение и избежать возможных осложнений.

Орловским врачам уже удалось выявить первых пациентов с повышенным липопротеином (а) и помочь им правильным образом.

ИА «Орелград»


