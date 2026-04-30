В Орловской области ищут трех земских тренеров

Стартовал прием заявок на участие в программе «Земский тренер».

Департамент физической культуры и спорта Орловской области объявил конкурсный отбор на получение единовременной компенсационной выплаты для спортивных специалистов, готовых переехать на работу в населенные пункты региона с числом жителей до 50 тысяч человек. В 2026 году выплаты получат три победителя отбора. Предоставляются они в рамках постановления правительства Орловской области от 4 сентября 2025 года № 588. Напомним, программа «Земский тренер» направлена на привлечение квалифицированных кадров в сферу физической культуры и спорта в малые города и села.

Приказом департамента от 10 апреля 2026 года № 548 был утвержден перечень вакантных должностей на 2026 год. Всего в него включено пять вакансий, однако по итогам конкурсного отбора выплаты получат только три человека. Дело в том, что финансирование программы идет за счет федерального бюджета, и область не может потратить больше средств, чем получит. Проект реализуется по аналогии с «Земским доктором». Каждый новый земский тренер может получить казенный миллион рублей.

Для этого надо пройти отбор и трудоустроиться на одну из вакантных должностей, утвержденных департаментом. Соискателями могут стать работники сферы физической культуры и спорта, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Принять участие в отборе вправе также студенты последнего курса обучения в профильных образовательных колледжах или вузах по специальностям в сфере физической культуры и спорта.

Основные условия получения выплаты таковы: трудоустройство на вакантную должность в организацию физической культуры и спорта на условиях полного рабочего дня, обязательство отработать по трудовому договору не менее 5 лет. При расторжении договора досрочно, за исключением уважительных причин, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, выплата подлежит возврату в областной бюджет – полностью или пропорционально неотработанному времени.

Как следует из информации департамента, к участию в отборе не допускаются претенденты, место планируемого переезда которых совпадает с районом, где они проживают или работают в настоящее время. Также не допускаются те, кто проживал или работал в планируемом к переезду муниципальном образовании в течение двух месяцев до дня объявления конкурсного отбора. Иными словами, программа нацелена именно на приезжих специалистов, а не на местных, маскирующихся под приезжих.

Заявления принимаются с 1 мая по 15 июня 2026 года включительно. Подать их можно в электронном виде по адресу электронной почты департамента с пометкой «Земский тренер» (документы надо будет прислать в виде сканов) или нарочно на бумажном носителе. Перечень необходимых документов включает в себя: заявление по установленной форме, копию паспорта, документа об образовании, трудовой книжки, СНИЛС, ИНН, а также согласие на обработку персональных данных. При наличии можно приложить грамоты, сертификаты и дипломы, подтверждающие профессиональные достижения претендента за звание «земского тренера».

ИА “Орелград”