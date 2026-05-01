ФАП под Орлом оснастят по решению суда

Отсутствие в нем медоборудования нарушает права жителей на качественную медпомощь.

Урицкий районный суд рассмотрел исковое заявление межрайонного прокурора, который таким путем добивался оснащения фельдшерско-акушерского пункта в Сосковском районе медицинским оборудованием. Отсутствие последнего, по мнению надзорного органа, нарушает права местных жителей на качественную медицинскую помощь. Как пояснили в пресс-службе суда. Ответчиком по делу стала Сосковская ЦРБ, в ведении которой находится ФАП в селе Рыжково.

Поводом для обращения прокурора в суд стали результаты проведенной ранее проверки соблюдения лицензионных требований при оказании первичной медико-санитарной помощи. Она показала, что Рыжковский ФАП не соответствует стандарту оснащения, утвержденному приказом Минздрава России. На момент проверки в медицинском пункте не оказалось в наличии 17 наименований жизненно важного оборудования и инструментов.

Перечень отсутствующих приборов и изделий прокуратура детально привела в своем иске: анализатор гемоглобина крови, электрический аспиратор, дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу), портативный пульсоксиметр, спирометр с одноразовыми мундштуками, экспресс-анализатор уровня холестерина, офтальмологические пинцеты, ЛОР-инструменты, ростомер, весы, ширма и другое.

Рыжковский ФАП является структурным подразделением Сосковской ЦРБ. Он был создан для оказания первичной доврачебной помощи в амбулаторных условиях. Местные жители получают здесь вакцинацию, неотложную помощь и лечебную помощь. Отсутствие перечисленного оборудования напрямую нарушает законные права и интересы неопределенного круга граждан, то есть всех жителей села и окрестностей, обращающихся в ФАП, сочли в прокуратуре.

В судебном заседании представитель Сосковской ЦРБ согласился с исковыми требованиями прокурора. А суд признал иск законным и обоснованным. Он обязал Сосковскую центральную районную больницу устранить перечисленные в иске нарушения и полностью оснастить Рыжковский фельдшерско-акушерский пункт недостающим оборудованием. Решение уже вступило в законную силу, подытожили в пресс-службе суда.

ИА “Орелград”