Во Мценске на борьбу с терроризмом выделили 34 тысячи рублей

Финансирование будет обеспечено в рамках новой муниципальной программы.

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и неонацизма на территории города Мценска» распорядилась местная мэрия. Документ принят в целях реализации государственной политики в сфере профилактики терроризма, экстремизма и неонацизма, минимизации и ликвидации последствий их проявления, а также предупреждения возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. Предыдущая программа, действовавшая с 2020 года, теперь признана утратившей силу.

Ответственным исполнителем новой программы стал отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации города Мценска. Действие программы рассчитано на период с 2026 по 2028 годы, финансирование составит 34 тысячи рублей. Все средства будут выделены из муниципального бюджета. Впрочем, большинство запланированных мероприятий не требуют финансирования, так как это будут профилактические акции и беседы, которые ответственные работники заинтересованных ведомств и без того проводят в рамках своих полномочий.

Кроме того, программой запланировано проведение не требующих дополнительного финансирования заседаний антитеррористической комиссии города Мценска, профилактических рейдов «по местам массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистки настроенных лиц» и рейдов, направленных на предупреждение террористических угроз, экстремистских и неонацистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства. За рейды отвечает полиция.

Также планируется проведение учений и тренировок на объектах культуры и образования – по отработке действий при угрозе совершения террористического акта. Деньги же будут выделены только на изготовление и распространение в местах массового пребывания людей информационных листовок и памяток, посвященных вопросам противодействия терроризму, экстремизму и неонацизму. Ожидается, что по итогам реализации новой программы во Мценске полностью исчезнут правонарушения, связанные с указанной сферой.

