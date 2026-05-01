В Орле призвали запретить рекламу в садах и гаражах

1.5.2026 | 13:01 Закон и порядок, Новости

Орловский горсовет выступил с законодательной инициативой.

Депутаты Орловского городского Совета приняли решение о направлении в Орловский областной Совет народных депутатов законодательной инициативы. Предлагается внести изменения в часть 5 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе». Законопроект, который можно найти на сайте городского парламента,  предлагает исключить возможность установки и эксплуатации рекламных конструкций на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на садовых и огородных земельных участках, на участках общего назначения и на участках в границах территории гаражного назначения.

Инициатива предполагает, что в случае принятия предложенных поправок договоры на установку рекламной конструкции можно будет заключать только при условии, что земельные участки не относятся к перечисленным выше категориям. Из пояснительной записки следует, что действующая редакция федерального закона при неверном толковании может привести даже к нарушениям земельного и налогового законодательства.

По закону земельные участки под ИЖС, садоводство и гаражи предназначены для использования в личных, семейных целях, а не для ведения предпринимательской деятельности. Из этого можно прийти к выводу, что их использование для размещения наружной рекламы противоречит целевому назначению и видам разрешенного использования, установленным Земельным кодексом РФ.

Кроме того, для таких земельных участков Налоговым кодексом РФ установлены пониженные ставки земельного налога (не более 0,3 процента), поскольку они предоставляются гражданам для удовлетворения личных нужд, а не для извлечения прибыли. Получается, что использование их в коммерческих целях может привести к нарушению этого правового режима. Согласно финансово-экономическому обоснованию, приложенному к инициативе городских депутатов, принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета. Также не потребуется отмены или приостановления других нормативных правовых актов.

