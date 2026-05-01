На Орловщине осуждённого-прогульщика отправили за решетку

Мужчина злостно уклонялся от выполнения обязательных работ.

Верховский районный суд Орловской области заменил осужденному ранее назначенное наказание, тем самым удовлетворив представление начальника Верховского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области. Как пояснили в пресс-службе суда, ранее данный гражданин предстал перед Елецким районным судом Липецкой области.

В декабре 2025 году в отношении него был вынесен обвинительный приговор. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Его приговорили к наказанию в виде 180 часов обязательных работ.

После вступления приговора в законную силу осужденному был официально разъяснен порядок и условия отбывания в виде обязательных работ. О чем у него была взята соответствующая подписка. Затем надзирающий орган выдал ему направление в администрацию Русско-Бродского сельского поселения Верховского района для исполнения наказания, назначенного приговором суда. Как следует из материалов дела, данный гражданин несколько дней подряд без уважительных причин не выходил на работу.

В связи с этим его письменно предупредили о возможной замене обязательных работ реальным лишением свободы. Но даже после применения данной меры взыскания осужденный вновь допустил нарушение условий отбывания наказания в виде обязательных работ, то есть без уважительных причин опять прогулял работу. Суд признал его лицом, злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде обязательных работ, и заменил ему неотбытую часть наказания в виде обязательных работ на лишение свободы – из расчета один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ. Постановление в законную силу не вступило, добавили в пресс-службе Верховского районного суда.

ИА “Орелград”