В Орле осудили грабителей, выдававших себя за сотрудников СК

Орловский облсуд в апелляционном порядке проверил законность приговора Советского райсуда.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила без изменения приговор Советского районного суда города Орла, согласно которому двое местных жителей были признаны виновными по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ. Иными словами, их признали виновными в разбое, то есть в нападении в целях хищения имущества потерпевшего в крупном размере, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Теперь стали известны детали этого процесса.

Один из грабителей получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы, второй – 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Интересно, что потерпевший дал разные показания. Например, в ходе предварительного следствия он рассказал, что в мае 2024 года он приехал к своему дому, припарковал автомобиль и направился к подъезду. Там он увидел минивэн марки «Hyundai» черного цвета с полностью тонированными стеклами, двери которого внезапно открылись.

Оттуда выбежали три человека в камуфляжной одежде и балаклавах. Двое из них подбежали к нему и схватили его за руки, сделали загиб обеих рук за спину и наклонили головой вниз. Они представились сотрудниками Следственного комитета и усадили в свой автомобиль. Все это происходило на глазах местной жительницы, к которой подбежал один из налетчиков. Он показал ей удостоверение сотрудника правоохранительных органов и заявил, что происходит задержание преступника.

В это время его подельники посадили потерпевшего в салон автомобиля «Hyundai», отобрали у него мобильный телефон, надели на него черную маску и наручники. С него несколько раз снимали маску для идентификации его лица и открытия банковских приложений на мобильном телефоне. Грабители требовали 10 тысяч долларов, но сняли со счета потерпевшего криптовалюту эквивалентном 1161 долларов США. Глубокой ночью грабители решили его освободить, но дали ему адрес своего криптокошелька, чтобы он потом перевел им еще 8000 долларов.

Кроме того, из барсетки потерпевшего грабители похитили 75 тысяч рублей и купюру номиналом 100 долларов. Затем его вытолкнули из автомобиля, сняли наручники и маску, а мобильный телефон выкинули в кусты. Но в судебном заседании потерпевший дал показания, существенно отличающиеся от вышеприведенных. В частности, он заявил, что происшедшее могло быть розыгрышем, поэтому он не опасался за свою жизнь, но на всякий случай выполнял требования неизвестных.

Примечательно, что в апелляционной жалобе адвокат просил отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный приговор в связи с тем, что это действительно был розыгрыш. Однако суды двух инстанций в эту версию не поверили. «По результатам рассмотрения судебная коллегия убедилась в наличии достоверных доказательств виновности осужденных, справедливости назначенного каждому из них наказания. Приговор был оставлен без изменения», – сообщала ранее по этому поводу пресс-служба Орловского областного суда.

ИА “Орелград”