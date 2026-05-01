В Ливнах будут открытыми данные о расходах на зарплату чиновников

Администрация города Ливны утвердила порядок опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, а также о фактических расходах на оплату их труда. Такие данные подлежат опубликованию ежеквартально. Необходимые сведения в мэрию обязаны подавать отраслевые органы администрации города, а также муниципальные учреждения.

Руководители отраслевых органов и муниципальных учреждений несут персональную ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой информации, ее соответствие отчетности об исполнении бюджета города Ливны, другой официальной отчетности, подчеркнуто в документе. Обобщенный отчет ежеквартально будет направляться на утверждение главе города Ливны.

«Утвержденные сведения подлежат официальному опубликованию в газете «Ливенский вестник» в составе ежеквартальных, годовых сведений об исполнении бюджета города Ливны», – следует также из постановления городской администрации. Ранее глава Ливен Сергей Трубицин в своем годовом отчете отметил, что непременное условие успешного решения задач социально-экономического развития города – непрерывность и эффективность работы системы муниципального управления, уровень профессионализма управленческой команды».

По его данным, по состоянию на 1 января 2026 года в администрации города трудились 103 работника (по состоянию на 1 января 2024 года – 97 человек), из них 92 человека замещали должности муниципальных служащих. При этом в мэрии были открыты три вакансии. В 2025 году дважды проводилась аттестация, которую прошли 34 муниципальных служащих. А в рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» в 2025 году 24 работника прошли курсы повышения квалификации по различным программам подготовки.

«В отчетном году на основании представлений контрольных органов в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей четыре раза к муниципальным служащим были применены меры дисциплинарных взысканий», – отметил также в своем докладе глава Ливен.

