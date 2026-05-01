Напавшие на продавщицу «Магнита» грабители получили сроки

Банальное хищение продуктов питания обернулось обвинительным приговором.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда рассмотрела в апелляции уголовное дело, фигурантами которого стали два местных жителя. Один из них ранее был судим по статье 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж) и полтора года отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он попался на краже и вновь отбывал срок в колонии. На свободу данный гражданин вышел в конце 2022 года, а в 2025 году совершил новое преступление.

Действовал он с подельником, ранее не имевшим судимостей. Как следует из текста обвинительного приговора, в утренние часы двое приятелей зашли в торговый зал сетевого магазина «Магнит». Они взяли потребительскую корзину и сложили в нее продукты питания, в том числе крупы, хлеб и бутылку водки. Затем подельники направились к выходу из магазина и демонстративно прошли мимо кассы, не оплатив товар. Продавец-кассир это заметила и поинтересовалась у «покупателей», куда это они поли с неоплаченным товаром.

Те ответили коротко: «Домой». Когда они вышли из магазина, продавец-кассир бросилась за ними и вскоре догнала воришек. Она схватила корзину рукой и потребовала вернуть товары в магазин. В ответ на это рецидивист с силой оторвал ее руку от корзины, а его подельник нацелил на нее травматический пистолет. Подельники начали нецензурно выражаться и пригрозили «грохнуть» женщину, если та не оставит их в покое.

Женщина реально испугалась за свою жизнь и здоровье и позволила преступникам скрыться с похищенными товарами, общая стоимость которых едва превышала 2000 рублей. Действия подельников были квалифицированы по статье 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный с применением предметов, использованных в качестве оружия). При вынесении приговор суда учел, что подельники действовали вдвоем, то есть преступление было совершено группой лиц.

В результате рецидивист получил наказание в виде 4 лет 11 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Основное наказание он будет отбывать в исправительной колонии особого режима. А после освобождения ему в течение полутора лет будет запрещено изменять место жительства или пребывания и выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, в котором он будет проживать, без согласия надзирающего органа. Его подельник, не имевший до сих пор криминального опыта, получил 3 года 11 месяцев лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

ИА “Орелград”