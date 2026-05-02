Орловской области требуются креативщики

Регион столкнулся с оттоком талантов.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Андрей Клычков утвердил Стратегию развития кластера креативных индустрий на территории Орловской области. Ее действие рассчитано до 2035 года. Стратегией определено, что креативная индустрия будет развиваться при поддержке государственных структур, а ее основная цель заключается в создании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках, распространении и реализации креативных продуктов, обладающих как уникальностью, так и экономической ценностью. Поскольку эта сфера относительно новая, регион уже столкнулся с определенными трудностями.

Так, в Стратегии отмечено, что кадровый потенциал креативных индустрий Орловской области пока еще находится в стадии активного формирования и развития. В отличие от традиционных секторов экономики (например, сельское хозяйство и промышленность) креативные индустрии являются относительно новым приоритетом, и оценка их потенциала требует особого внимания. Прежде всего, существует кадровая проблема.

В регионе создаются специализированные площадки, такие как центр креативных индустрий, который выступает точкой притяжения для талантливой молодежи и специалистов. Центр включает в себя студию звукозаписи, студии фото- и видеоконтента, творческие мастерские и коворкинги, что способствует концентрации кадров.

Подготовкой кадров для креативных индустрий занимаются Орловский государственный институт культуры и Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, предлагающие студентам программы в сфере дизайна, искусства, медиа и смежных областях. В то же время власти указывают на отсутствие системной оценки: точные статистические данные о численности занятых конкретно в креативных индустриях менее детализированы по сравнению с традиционными отраслями.

Проблемой является дефицит узкоспециализированных кадров. Несмотря на наличие базового образования, ощущается нехватка кадров с узкой специализацией, например, в области геймдева, VR/AR-технологий или современного медиапродюсирования. Столкнулась Орловщина и с таким вызовом, как миграция талантов. Как и в других регионах, существует риск оттока наиболее талантливых и успешных специалистов в Москву и Санкт-Петербург за более высокими заработными платами и крупными проектами.

Еще одним серьезным вызовом является недостаток предпринимательских навыков. У творческих людей не всегда развиты бизнес-компетенции, необходимые для коммерциализации своих проектов и создания устойчивых бизнес-моделей в креативной экономике. Выход областные власти видят в поддержке созданного кластера, целевой подготовке кадров, развитие проектного финансирования в виде привлечения грантов и инвестиций для реализации креативных проектов, а также в продвижение регионального бренда.

То есть, необходимо создать условия, при которых работа в Орловской области станет привлекательной для креативных специалистов. Кстати, Орловская область занимает относительно высокие позиции в рейтингах креативных регионов России, например, 25-е место по одному из показателей. Но еще есть, к чему стремиться, тем более что это общемировая тенденция. Согласно данным ЮНЕСКО в 2022 году вклад креативных индустрий в мировой валовой внутренний продукт составил 3,1 процента.

В некоторых странах этот показатель значительно выше, что демонстрирует потенциал для роста в России. По данным Росстата доля валовой добавленной стоимости креативной экономики в ВВП Российской Федерации в 2024 году составила 4,1 процента, или 7,5 триллиона рублей. Доля занятости в креативных индустриях России составляет примерно 6,2 процента от общего числа занятых в стране (по данным на конец 2023 года). Всего в российской креативной экономике трудятся около 4,6 миллиона человек.

