На Орловщине крупно оштрафовали несостоявшуюся лингвистку

При этом суд снизил размер штрафа почти в три раза.

Как сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда, рассмотрено гражданское дело по иску одного из вузов к его теперь уже бывшей студентке. Учебное заведение просило о взыскании штрафа за неисполнение девушкой обязательств по договору целевого обучения. Из иска следовало, что она была отчислена из вуза, и тот потребовал взыскать с нее более 290 тысяч рублей штрафа.

Из материалов гражданского дела следует, что ранее между школой, где обучалась в свое время ответчица, и вузом был заключен договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования. Девушку зачислили на первый курс очной формы обучения на бюджетное место в пределах целевой квоты по направлению подготовки «Лингвистика». В своем иске вуз указал, что студентка нарушила принятые на себя обязательства по договору, поскольку не освоила образовательную программу.

Приказом ректора она была отчислена из университета «в связи с невыполнением обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана». К тому же вуз начислил для нее штраф. Руководствовался он при этом нормами положения о целевом обучении, утвержденного в 2020 году постановлением правительства РФ. Согласно представленным вузом расчетам, общий размер штрафа за неисполнение обязательств по договору составил 290,3 тысячи рублей.

В судебном заседании ответчица не возражала против удовлетворения иска, но попросила суд снизить размер штрафа. Изучив материалы дела и выслушав мнения сторон, суд решил удовлетворить исковые требования вуза, но только частично. Он учел и обстоятельства отчисления студентки, и ее материальное положение и снизил размер штрафа практически втрое. Бывшей студентке предстоит заплатить «всего» 100 тысяч рублей за неисполнение обязательств по договору целевого обучения.

Кроме того, на нее возложили расходы по оплате государственной пошлины, а это еще около 8,4 тысячи рублей. В удовлетворении остальной части иска суд отказал, фактически «списав» бывшей студентке штрафные санкции на 190 тысяч рублей. Решение уже вступило в силу. Напомним, условия договора о целевом обучении всегда налагают на студентов серьезные обязательства. Их неисполнение может повлечь за собой финансовую ответственность. В Орловской области рассмотрено уже не одно подобное дело.

ИА “Орелград”