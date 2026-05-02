Мценск одолжит 30 миллионов рублей для покрытия дефицита бюджета

Администрация города распорядилась о привлечении кредита.

Город Мценск, похоже, столкнулся с недостатком собственных доходов. Для своевременного исполнения расходных обязательств местная администрация решила привлечь краткосрочный банковский кредит. Это следует из постановления, которое издал глава города Мценска Андрей Беляев. Он распорядился о привлечении кредитных ресурсов в российских кредитных организациях.

Город планирует взять кредит в сумме 30 миллионов рублей под процентную ставку не более 15,5 процентов годовых со сроком погашения не более 365 дней с даты подписания договора. То есть это будет годовой кредит. В тексте постановления указано, что решение принято «в связи с недостатком собственных доходов бюджета города Мценска, прогнозируемых в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов». Цель – обеспечить своевременное исполнение расходных обязательств города.

Муниципальным заказчиком по проведению отбора кредитного учреждения, которое предоставит заем, назначено финансовое управление администрации города Мценска. Эта же структура является администратором источника финансирования дефицита, то есть она отвечает как за привлечение, так и за погашение банковского кредита, а также за то, чтобы новый кредит был официально включен в бюджет города на 2026-2028 годы.

Муниципальные образования нередко прибегают к краткосрочным бюджетным кредитам для восполнения так называемого кассового разрыва. Обычно это происходит, когда текущие доходы оказываются ниже необходимых расходов. Однако в данном случае документ указывает на «прогнозируемую недостаточность собственных доходов на трехлетний период», что может говорить о системных бюджетных сложностях. В любом случае кредит должен помочь городу выполнить свои социальные и прочие обязательства перед местными жителями.

Стоит отметить, что 2025 год Мценск завершил с профицитом бюджета. В середине апреля в райцентре прошли публичные слушания. Их участники отметили, что бюджет города за 2025 год был исполнен с общим объемом доходов в сумме 1,736 миллиарда рублей и с общим объемом расходов в сумме 1,688 миллиарда рублей. Таким образом, профицит бюджета в 2025 году сложился в сумме 48,268 миллиона рублей. Однако в текущем году финансовая ситуация, вероятно, складывается несколько иначе, чем годом ранее.

ИА “Орелград”