Компания «Калита» нанесла орловской земле многомиллионный ущерб

Иск прокурора Орловского района к компании рассмотрел суд.

Надзорный орган в ходе осмотра земельного участка в Орловском муниципальном округе 23 мая 2025 года зафиксировал множественные нарушения. Часть территории перекрыта навалами верхнего плодородного слоя почвы, другая – песком. Сформирована значительная выемка в земле. На территории работала спецтехника. Пробы почвы направили в Орловскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Эксперт сделал однозначный вывод: произошло уничтожение плодородного слоя, качественное состояние земель ухудшилось, развиваются деградационные процессы. Самовосстановление уровня плодородия невозможно. Необходима рекультивация. Общая сумма ущерба почве как объекту охраны окружающей среды составила 32 041 600 рублей.

Собственником участка является Меркулова А.И., но арендатором земли на основании договора от 19 мая 2022 года сроком на пять лет выступает ООО «Калита». Постановлением Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям директор компании Меркулов А.В. уже был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (уничтожение плодородного слоя почвы) в виде штрафа 10 000 рублей. На компанию возложена обязанность возместить вред окружающей среде — либо путем рекультивации по проекту, получившему положительное заключение госэкспертизы, либо в денежной форме.

В судебном заседании помощник прокурора Орловского района полностью поддержал исковые требования. Представитель ООО «Калита» иск признал. Суд обязал компанию обеспечить рекультивацию земельного участка. В течение месяца после завершения работ предоставить прокурору документацию, подтверждающую фактическое проведение.

Кроме того, суд установил порядок на случай, если даже после рекультивации восстановить прежнее состояние почвы полностью не удастся: оставшаяся часть вреда (от установленной суммы 32 041 600 рублей за вычетом затрат на рекультивацию) будет взыскана с ответчика в денежной форме.

Решение может быть обжаловано в Орловском областном суде в течение месяца.