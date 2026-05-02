На Орловщине решили судьбу таинственного гаража

Верховский райсуд признал право муниципальной собственности на бесхозяйную вещь.

Верховский районный суд рассмотрел гражданское дело по заявлению администрации поселка Верховье о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Как пояснили в пресс-службе суда, речь шла о судьбе гаража. Чиновники администрации в обоснование своих исковых требований указали, что еще несколько лет назад на территории поселка Верховье было выявлено нежилое помещение, а именно гараж без владельца.

Установить собственника властям не удалось, и в соответствии с законом гараж в марте 2023 года был принят на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимости. В таком статусе он пробыл три года, в течение которых владелец объекта мог обратиться в администрацию и заявить свои права. Однако никто таких прав за прошедшее время так и не заявил. В иске также было указано, что «какие-либо ограничения (обременения) права в отношении данного объекта недвижимости не были установлены».

Настало время узаконить статус таинственного гаража, поскольку, по мнению местной администрации, «отсутствие государственной регистрации права собственности на спорный объект может явиться препятствием к невозможности его использования». Рассмотрев данное гражданское дело, суд согласился с доводами истца и признал право муниципальной собственности на гараж.

Это означает, что теперь он будет принадлежать муниципальному образованию в лице администрации поселка Верховье и утратит статус бесхозяйного объекта недвижимого имущества. Что дальше делать с гаражом, администрация должна решить сама. Решение в законную силу еще не вступило, добавили в пресс-службе Верховского районного суда, то есть у таинственного владельца, если таковой существует, еще есть возможность вернуть себе свою собственность. Впрочем, это маловероятно, учитывая тот факт, что три года своих прав на гараж никто не заявлял.

Тем временем администрация города Мценска предложила неизвестному владельцу в добровольном порядке освободить муниципальную землю от самовольно установленного объекта. Речь идет о металлическом павильоне площадью 25 квадратных метров, расположенном на пересечении улиц Тургенева и Красноармейской. В случае неисполнения этого требования администрация оставила за собой право демонтировать павильон и вывезти его в принудительном порядке к месту ответственного хранения. Власти города подчеркнули, что средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта, впоследствии будут взысканы с собственника.

ИА “Орелград”