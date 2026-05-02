Новые условия для детей-сирот прописали окружные власти

В Орловском округе утвердили порядок обеспечения жильем детей-сирот.

Администрация Орловского муниципального округа приняла новое «Положение о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». Документ утвержден постановлением главы округа и уже вступил в силу. Согласно ему право на получение специализированного жилья имеют дети-сироты в возрасте от 18 лет, а также те, кто достиг 23 лет и ранее не был обеспечен квартирой. Для этого необходимо подать заявление в отдел опеки и попечительства.

Помещения предоставляются по договорам найма специализированного жилищного фонда. После окончания срока действия договора, при отсутствии трудной жизненной ситуации, квартира исключается из специализированного фонда. И тогда с нанимателем заключается договор социального найма, то есть жилье переходит в бессрочное пользование. Важное нововведение: преимущественное право на получение жилья получили сироты, участвовавшие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ.

Документом прописан и механизм распределения квартир. Так, если в собственности округа находится одно жилое помещение, оно предоставляется в порядке очередности. Если два и более — проводится жеребьевка, чтобы обеспечить гласность, случайный выбор и исключить коррупционную составляющую. Процедуру организует специальная комиссия, в которую входят представители профильных управлений администрации.

По новым условиям жилые помещения специализированного фонда не подлежат приватизации, отчуждению, обмену, сдаче в поднаем или аренду. Добавим, что одновременно окружная администрация признала утратившими силу семь предыдущих постановлений, касающихся данной сферы. Контроль за исполнением документа возложен на заместителя главы администрации округа по социальным вопросам. К слову, в рамках муниципальной программы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловском муниципальном округе» в 2025 году для решения вопросов улучшения жилищных условий граждан были приобретены 26 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

