Стали известны результаты досрочного ЕГЭ

Экзаменаторы подвели итоги испытаний по обществознанию и информатике.

Государственная экзаменационная комиссия Орловской области утвердила результаты сразу двух экзаменов досрочного периода. Речь идет о ЕГЭ по обществознанию, который прошел 17 апреля, и об ОГЭ по информатике, состоявшемся 28 апреля. Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, официальный день ознакомления с результатами обоих экзаменов – 30 апреля 2026 года. Участники смогут посмотреть свои баллы в установленном порядке, то есть в школах, через специальные информационные системы или на официальном портале ЕГЭ.

В Центре также пояснили, что выпускники, не согласные с выставленными баллами, имеют право подать апелляцию, но в строго определенные дни. Принимать такие заявления будут 2 и 4 мая 2026 года. Выпускникам рекомендуют при этом руководствоваться инструкцией для участников государственной итоговой аттестации, подающих апелляцию о несогласии с баллами, а также перечнем пунктов рассмотрения апелляций, утвержденных в регионе на 2026 год.

Как пояснили специалисты Центра, апелляция подается в письменной форме. Участникам ЕГЭ и ОГЭ важно помнить, что апелляция о несогласии с выставленными баллами рассматривается специализированной конфликтной комиссией, которая проверяет процедуру проведения экзамена и правильность оценивания работы. При удовлетворении апелляции баллы могут быть изменены как в сторону повышения, так и в сторону понижения либо оставлены без изменений.

Напомним, ранее департамент образования Орловской области обнародовал годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Образование в Орловской области» по итогам 2025 года. В числе прочего документ содержит подробную статистику проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) среди выпускников 9-х и 11-х классов, а также данные о качестве условий обучения в регионе.

Сообщается, например, что государственная итоговая аттестация для девятиклассников в 2025 году проходила в штатном режиме. В основном периоде ГИА-9 приняли участие 7780 выпускников, еще 38 человек прошли аттестацию в форме промежуточной аттестации. Аттестаты по результатам основного периода получили 7541 человек, или 96,9 процента от их общего количества. Это заметно выше показателя 2024 года, когда успешно сдали экзамены 95,1 процента выпускников.

ЕГЭ в 2025 году сдавали 2940 человек. Важным событием стала организация экзаменов для 32 одиннадцатиклассников из школ Курской области, которые из-за атак ВСУ вынужденно покинули места своего постоянного проживания. Из отчета следует, что все они успешно сдали ЕГЭ на территории Орловской области. В целом 89,44 процента участников прошлогоднего ЕГЭ преодолели минимальный порог по всем сдаваемым предметам.

