Велосипедиста обязали заплатить 107 тысяч за разбитый автомобиль

В Орловской области суд изучил обстоятельства необычного ДТП.

Кромской районный суд рассмотрел гражданское дело по иску автовладельца к велосипедисту. Истец просил о взыскании с ответчика материального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием. Причиной аварии стало нарушение Правил дорожного движения велосипедистом. Как пояснили в пресс-службе суда, авария произошла по вине ответчика, который в момент происшествия ехал на велосипеде.

Подробности ДТП в суде не раскрыли, но сообщили, что из-за действий велосипедиста произошла авария. В результате происшествия автомобиль, принадлежащий истцу, получил механические повреждения. Дорожно-транспортное происшествие было оформлено с участием сотрудников ГИБДД, по данному факту было возбуждено административное производство. Виновником аварии признали велосипедиста, его привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом).

При рассмотрении дела суд напомнил о том, что велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения и несут ответственность за причиненный ущерб наравне с водителями других транспортных средств. Владелец поврежденного автомобиля решил взыскать с виновника аварии стоимость ремонта. В суде он представил экспертное заключение, согласно которому стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 107 262 рубля.

Автовладелец пытался уладить спор в досудебном порядке. Он направлял ответчику досудебную претензию с просьбой добровольно возместить ущерб, однако тот претензию, как выяснилось, не получил. Поэтому спор перекочевал в суд, который тщательно изучил представленные материалы и доводы сторон. В итоге он счел заявленные требования автовладельца законными и обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

Суд обязал ответчика выплатить истцу в качестве возмещения материального ущерба заявленные 107 262 рубля, а также возложил на него обязанность по оплате судебных расходов в сумме 17 106 рублей. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, добавили в пресс-службе Кромского районного суда.

