Амчанке отказали в пособии на ребенка из-за ошибки компьютера

Удивительное гражданское дело рассмотрел суд во Мценске.

Мценский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы города Мценска, которая не могла оформить пособие на ребенка. Как пояснили в пресс-службе суда, иск был подан к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области (ОСФР). Женщина требовала признать за собой право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. В иске она подчеркнула, что ее семейный доход ниже прожиточного минимума. Поэтому, по ее мнению, она имеет право на пособие. Фонд отказывал ей, ссылаясь на расчеты компьютерной программы.

По информации пресс-службы суда, истица неоднократно подавала документы на пособие. Однако каждый раз получала отказ с формулировкой: «превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения». При личных обращениях ей поясняли, что подсчет ее дохода осуществляет исключительно компьютерная программа. И повлиять на ее решение сотрудники не могут.

Женщина с таким подходом не согласилась, но для защиты своих прав и прав ее двоих несовершеннолетних детей ей пришлось идти в суд. В ходе заседания выяснилось, что при расчете дохода семьи истицы была допущена ошибка. Оказалось, что ее супруг ушел в отпуск, но формально, так как продолжал работать по договору и получил заработную плату. И та самая «непогрешимая» компьютерная программа учла ее дважды: как общий доход за 2025 год и отдельной суммой.

Суд также установил, что в состав семьи истицы входят четыре человека: она сама, ее муж и двое их маленьких детей. По расчетам программы, среднедушевой доход этой семьи составлял 17 714 рублей, что превышало установленный на 2026 год прожиточный минимум в 17 613 рублей. То есть основания для отказа в назначении пособия формально имелись. Однако после перерасчета, проведенного с учетом реальных доходов, среднедушевой доход семьи снизился до 16 272 рублей, то есть оказался ниже минимального порога.

В итоге суд встал на сторону амчанки и удовлетворил ее исковые требования в полном объеме. Он обязал фонд назначить и выплачивать ей ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка – на двоих детей. При вынесении решения суд руководствовался постановлением правительства РФ № 2330, которым утверждены правила назначения и выплаты ежемесячного пособия. Оно предназначено семьям с детьми до 17 лет, чей доход ниже прожиточного минимума. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в вышестоящей инстанции, добавили в пресс-службе Мценского районного суда.

