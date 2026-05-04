Средняя зарплата орловцев превысила 62,8 тысячи рублей

По сравнению с февралем прошлого года она выросла на 3,6 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Орловской области в феврале 2026 года составила 62 827 рублей. Об этом сообщили в официальных статистических органах региона. Так, по данным Орелстата, по сравнению с февралем 2025 года средняя зарплата увеличилась на 9,6 процента. Однако относительно января 2026 года зафиксировано сезонное снижение на 2,6 процента.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в феврале 2026 года выросла по сравнению с февралем прошлого года на 3,6 процента. Традиционно в рейтинге зарплат лидирует финансовая и страховая деятельность, где средняя зарплата достигла 110 879 рублей. Также высокие доходы зафиксированы в: обрабатывающих производствах – 74 339 рублей; транспортировке и хранении – 70 344 рубля; сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 68 415 рублей.

Далее в рейтинге следуют сферы: обеспечения электроэнергией, газом и паром – 65 679 рублей; деятельность в области информации и связи – 64 046 рублей; государственное управление – 63 606 рублей. Средний уровень зарплат зафиксирован в строительстве – 61 235 рублей, в оптовой и розничной торговле – 61 015 рублей. В здравоохранении и сфере социальных услуг средняя зарплата составила 51 880 рублей, в образовании – 50 252 рубля.

Наименьшие показатели зафиксированы в сферах: культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 46 767 рублей; предоставлении прочих видов услуг – 41 832 рубля; деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 38 464 рубля. Таким образом, в регионе сохраняется значительная дифференциация в оплате труда в зависимости от отрасли экономики, констатируют аналитики Орелстата.

Отмечают статистики и еще один важный социальный показатель. По состоянию на конец марта 2026 года просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в Орловской области отсутствует, говорят в Орелстате. Отметим, что областные власти и контролирующие органы на постоянной основе ведут мониторинг финансового состояния предприятий для своевременного выявления и предотвращения возможных негативных тенденций, в том числе в виде задержек зарплаты.

ИА “Орелград”