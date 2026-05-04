В Орловский муниципальный округ вложили семь миллиардов рублей

Окружной глава Александр Черных отчитался о работе в минувшем году.

Глава Орловского муниципального округа Александр Черных на заседании окружного Совета народных депутатов представил отчет о деятельности за 2025 год. Он сообщил, в частности, что на развитие экономики и социальной сферы округа за счет всех источников финансирования в отчетном году было направлено более 7 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Показатель 2024 года в этом отношении превышен на 2 процента.

«В 2025 году группа компаний «Северсталь Стальные Решения» завершила инвестиционный проект по развитию производства металлоконструкций, открыт новый производственный комплекс АО «Северсталь Стальные Решения», – следует из доклада главы округа. – На территории округа ООО НПО «Бетагран Семена» реализует инвестиционный проект по строительству селекционно-семеноводческого центра в посёлке Добрый, стоимостью 4 миллиарда рублей».

Черных также отметил, что промышленный комплекс оказывает значительное влияние на развитие экономики, на уровень и качество жизни местного населения. По его данным, в минувшем году крупными и средними предприятиями было произведено продукции на общую сумму 24 миллиарда рублей, что, правда. На 7 процентов уступило показателю 2024 года. Наибольший вклад внесли предприятия сферы обрабатывающих производств, выпустившие продукции на 23,5 миллиарда рублей. Оставшиеся 600 миллионов рублей пришлись на сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений.

«Основными предприятиями пищевой промышленности являются ООО «Звягинский крахмальный завод», ООО «Элита-Маркетинг», ООО «Белая мельница», ООО «Элит Пак», «Сударушка», – перечислил Александр Черных. – Производство лекарственных средств представлено АО «Санофи Восток» и ФКП «Орловская биофабрика». Крупными предприятиями металлургического производства и производства готовых металлических изделий являются ООО «ОСПАЗ» и АО «Северсталь Стальные Решения». ООО «Керама Марацци» осуществляет производство керамических изделий».

По его словам, основные направления деятельности администрации Орловского муниципального округа на 2026 год определены стратегией развития округа и согласованы с приоритетами федеральной и региональной политики. Так, в приоритете остается сохранение и рост самообеспеченности бюджета, работа по повышению собираемости налогов и эффективности использования муниципального имущества.

