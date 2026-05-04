Фонтан в Змиёвке устроят москвичи

4.5.2026 | 10:20 ЖКХ, Новости

Администрация Свердловского района Орловской области подписала контракт.

Фото: ИА “Орелград”

Объект появится на местной улице Ленина у дома №48. Окончание работ назначено на 10 сентября текущего года.

На заказ претендовали шесть участников торгов. В итоге победило московское ООО «Парк-Ин». Оно предложило самую низкую цену за свои услуги – 8 миллионов 749 тысяч 858 рублей и 25 копеек.

Компания зарегистрирована в 2011 году. Основным видом её деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

Напомним, фонтан будет светодинамическим. Его составят 13 струй высотой до 2,5 метров. Каждая будет работать автономно.

ИА «Орелград»


