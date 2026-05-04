В Орле обсудят изменения по КРТ на Наугорке

Публичные слушания состоятся на этой неделе.

Они пройдут 6 мая в 16 часов. Мероприятие состоится в здании управления градостроительства Орла (на Пролетарской горе, 7). Постановление о назначении слушаний утвердил мэр Юрий Парахин.

Участникам предлагается обсудить планы по внесению изменений в документацию по комплексному развитию территории.

Уточняется, что речь идёт о КРТ, ограниченной Наугорским шоссе и улицей Цветаева, а также гаражным кооперативом «Транзистор» и ещё двумя земельными участками.

Ещё в 2024 году сообщалось, что примерно на этой земле планируется построить жилые дома – два 25-этажных и один 9-этажный. Застройщиком выступало ООО «Авилон». Проект проходил общественные слушания.

