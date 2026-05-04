В Орле обсудят изменения по КРТ на Наугорке

4.5.2026 | 10:41 Новости, Строительство

Публичные слушания состоятся на этой неделе.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Они пройдут 6 мая в 16 часов. Мероприятие состоится в здании управления градостроительства Орла (на Пролетарской горе, 7). Постановление о назначении слушаний утвердил мэр Юрий Парахин.

Участникам предлагается обсудить планы по внесению изменений в документацию по комплексному развитию территории.

Уточняется, что речь идёт о КРТ, ограниченной Наугорским шоссе и улицей Цветаева, а также гаражным кооперативом «Транзистор» и ещё двумя земельными участками.

Ещё в 2024 году сообщалось, что примерно на этой земле планируется построить жилые дома – два 25-этажных и один 9-этажный. Застройщиком выступало ООО «Авилон». Проект проходил общественные слушания.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

