На Орловщине уточнили границы 2265 объектов недвижимости

Управление Росреестра по Орловской области обнародовало первые итоги комплексных кадастровых работ (ККР), проведенных на территории региона. По данным ведомства, проекты карт-планов подготовлены уже в отношении семи кадастровых кварталов: это территории ПГК «Автолюбитель», «Планер», «Звезда», СНТ «Мелиоратор», «Железнодорожник-1», «Объединенный коммунальник» и СТ «Непрец».

Исполнителем работ был филиал ППК «Роскадастр» по Орловской области. В результате на текущий момент сформированы проекты карт-планов, содержащие сведения о границах 2265 объектов недвижимости. Ознакомиться с ними можно на сайте Росреестра или администрации Орла. На 19 мая 2026 года назначено первое заседание согласительной комиссии. Оно пройдет в 15:00 в здании администрации города Орла на Пролетарской горе.

«В случае несогласия с теми границами, которые были определены при проведении комплексных кадастровых работ, правообладателям таких участков нужно направить в адрес согласительной комиссии письменные возражения, указав кадастровый номер участка и обоснование несогласия, – поясняет заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Татьяна Малаева. – Такие возражения могут быть направлены в период со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии и до дня проведения самого заседания, или в течение тридцати пяти календарных дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии. Если возражений не поступит, границы будут считаться согласованными».

В пресс-службе регионального Росреестра напомнили, что ККР проводятся в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Их главная цель – защитить имущественные права граждан и устранить многолетние неточности в сведениях о недвижимости, в частности, реестровые ошибки и пересечения границ. Тем временем, ППК «Роскадастр» по Орловской области проинформировал о том, что комплексные кадастровые работы федерального значения в 2026 году будут проведены только на территории отдельных кадастровых кварталов.

В филиале это объяснили сокращением объема финансирования, предусмотренного из федерального бюджета на проведение работ по наполнению ЕГРН качественными сведениями об объектах недвижимости. Финансирование ведется в рамках федерального проекта «Национальная система пространственных данных». Филиал ППК «Роскадастр» сообщил, например, что выполнение указанных работ в кварталах, расположенных в городе Ливны, прекращено.

