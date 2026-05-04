В Орле скверы и парки станут временно недоступными

4.5.2026 | 13:00 Закон и порядок, Новости

Здесь будут проводить акарицидную обработку.

Масштабные работы начались сегодня. От клещей планируется обработать целый ряд общественных пространств:

  • скверы Бунинский, Гуртьева, Комсомольский, Орловских партизан, Орлята, Поликарпова и Тургенева,
  • парки Орловская крепость, Разградский и Семинарский,
  • историко-литературный квартал,
  • Медведевский лес,
  • бульвар Молодёжи,
  • места отдыха на воде в городском парке, у озера Светлая жизнь и Силикатного пруда.

Как добавили в Администрации Орла, 12 мая проведённым работам дадут контрольную оценку.

В дни проведения обработки и в течении нескольких суток после неё на данных территориях нельзя находиться не только людям, но и домашним животным. Применяемые препараты могут оказывать токсичное воздействие на живые организмы до момента своего полного высыхания и разложения.

Ранее такие работы проводили в городском и детском парках Орла.

ИА «Орелград»


