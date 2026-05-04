В Орле скверы и парки станут временно недоступными

Здесь будут проводить акарицидную обработку.

Масштабные работы начались сегодня. От клещей планируется обработать целый ряд общественных пространств:

скверы Бунинский, Гуртьева, Комсомольский, Орловских партизан, Орлята, Поликарпова и Тургенева,

парки Орловская крепость, Разградский и Семинарский,

историко-литературный квартал,

Медведевский лес,

бульвар Молодёжи,

места отдыха на воде в городском парке, у озера Светлая жизнь и Силикатного пруда.

Как добавили в Администрации Орла, 12 мая проведённым работам дадут контрольную оценку.

В дни проведения обработки и в течении нескольких суток после неё на данных территориях нельзя находиться не только людям, но и домашним животным. Применяемые препараты могут оказывать токсичное воздействие на живые организмы до момента своего полного высыхания и разложения.

Ранее такие работы проводили в городском и детском парках Орла.

ИА «Орелград»